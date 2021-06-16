Исследование немецких ученых опубликовано как препринт на medRxiv. Во многих странах продолжаются дискуссии относительно смешанной вакцинации против коронавируса.

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По состоянию на июнь 2021 года уже несколько стран рекомендуют смешанную схему: давать мРНК-вакцину после первой дозы векторной вакцины.

Как проходило исследование

Сотрудники Саарского университета провели исследование с участием 216 человек:

Среди них – 97 получили смешанную вакцинацию: первая доза векторной вакцины от AstraZeneca, вторая – мРНК (Pfizer или Moderna).

55 и 64 участников привили одинаковыми дозами препарата.

Образцы крови брали у людей в среднем через две недели после второй дозы.

Результаты вакцинации

IgG антитела в S-белке вируса появились у 215 из 216 человек после иммунизации.

Эти же уровни после смешанной схемы были примерно такими же, как и при двух дозах мРНК. Однако уровни IgG после вакцинации только векторными препаратами были значительно ниже.

Ученые сообщили, что смешанный режим также приводил к появлению специфических к S-белку вируса CD4-лимфоцитов, которые были значительно более выраженными, чем после схемы с двумя векторными дозами, и выше или сравнимы по величине после схемы двух доз мРНК вакцины.



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Кроме того, активность нацеленных на S-белок CD8-лимфоцитов после смешанной схемы была значительно выше, чем после двух "простых" схем.

В результате ученые заявили, что смешанная вакцинация по схеме "векторная и мРНК" является более эффективной.

Смешанная вакцинация в Украине: что известно

Отметим, смешивание вакцин в Украине пока не предусмотрено. Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин добавил, что на данный момент в некоторых странах проводят исследования смешивания вакцин, которые только публикуются.

Если будут рекомендации ЕС или ВОЗ, то в стране есть механизм, по которому мы можем адаптировать это. Пока в Украине человек, который, например, вакцинирован первой дозой CoronaVac, вторую дозу такую ​​же получит. Сейчас у нас не предусмотрено смешивание вакцин,

– сказал Кузин, пишет ТСН.