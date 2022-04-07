Манипуяция B.Braun

В Центре отметили, что B.Braun представлена ​​в 50 регионах России и дает работу 940 россиянам. Компания покрывается нормами международного права, позволяющими работать компаниям в странах, против которых были введены санкции, если они произведут оригинальные лекарственные препараты первой необходимости.

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Но B.Braun таким не занимается, а просто зарабатывает деньги в России.

B.Braun специализируется на медицинском оборудовании, расходных материалах, анестетиках, хирургических инструментах, шовных материалах, аналоги которых производятся российскими компаниями,

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Финансирование оккупантов

Там добавили, что за прошлый 2021 год B.Braun пополнила бюджет оккупантов на 12 миллионов долларов.

За эти деньги можно приобрести:

12 тысяч снарядов для 122-мм пушки;

или 170 ракет "Смерч";

или 2 крылатых ракеты "Калибр";

или 3 танка Т-72;

или 1 штурмовик Су-25;

или любое другое оружие, которым оккупанты убивают украинцев.

Поэтому Центр противодействия дезинформации призывает украинцев бойкотировать продукцию этой компании.