Немецкий фармгигант продолжает работать в России под манипулятивным предлогом

7 апреля 2022 , 14:50
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Источник:

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины

Немецкая фармкомпания B.Braun продолжает вести бизнес в России. Она прикрывается нормами международного права, но это манипуляция.

Манипуяция B.Braun

В Центре отметили, что B.Braun представлена ​​в 50 регионах России и дает работу 940 россиянам. Компания покрывается нормами международного права, позволяющими работать компаниям в странах, против которых были введены санкции, если они произведут оригинальные лекарственные препараты первой необходимости.

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Но B.Braun таким не занимается, а просто зарабатывает деньги в России. 

B.Braun специализируется на медицинском оборудовании, расходных материалах, анестетиках, хирургических инструментах, шовных материалах, аналоги которых производятся российскими компаниями,
– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Финансирование оккупантов

Там добавили, что за прошлый 2021 год B.Braun пополнила бюджет оккупантов на 12 миллионов долларов.

За эти деньги можно приобрести:

  • 12 тысяч снарядов для 122-мм пушки;
  • или 170 ракет "Смерч";
  • или 2 крылатых ракеты "Калибр";
  • или 3 танка Т-72;
  • или 1 штурмовик Су-25;
  • или любое другое оружие, которым оккупанты убивают украинцев.

Поэтому Центр противодействия дезинформации призывает украинцев бойкотировать продукцию этой компании.

А редакция Здоровья 24 призывает читателей написать свое мнение об этой компании на их страницах Твиттер и Фейсбук

Автор: Олександр Бевза