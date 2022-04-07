Немецкий фармгигант продолжает работать в России под манипулятивным предлогом
Немецкая фармкомпания B.Braun продолжает вести бизнес в России. Она прикрывается нормами международного права, но это манипуляция.
Манипуяция B.Braun
В Центре отметили, что B.Braun представлена в 50 регионах России и дает работу 940 россиянам. Компания покрывается нормами международного права, позволяющими работать компаниям в странах, против которых были введены санкции, если они произведут оригинальные лекарственные препараты первой необходимости.
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Но B.Braun таким не занимается, а просто зарабатывает деньги в России.
B.Braun специализируется на медицинском оборудовании, расходных материалах, анестетиках, хирургических инструментах, шовных материалах, аналоги которых производятся российскими компаниями,
– отметили в Центре противодействия дезинформации.
Финансирование оккупантов
Там добавили, что за прошлый 2021 год B.Braun пополнила бюджет оккупантов на 12 миллионов долларов.
За эти деньги можно приобрести:
- 12 тысяч снарядов для 122-мм пушки;
- или 170 ракет "Смерч";
- или 2 крылатых ракеты "Калибр";
- или 3 танка Т-72;
- или 1 штурмовик Су-25;
- или любое другое оружие, которым оккупанты убивают украинцев.
Поэтому Центр противодействия дезинформации призывает украинцев бойкотировать продукцию этой компании.
А редакция Здоровья 24 призывает читателей написать свое мнение об этой компании на их страницах Твиттер и Фейсбук.