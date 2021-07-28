Необычное осложнение коронавируса: мужчина едва не потерял зрение

Медики из Бразилии заявили о новом осложнении коронавирусной болезни – тяжелая кожная инфекция вокруг глаза. В частности, ученые из Государственного университета Лондрина описали случай 28-летнего мужчины, инфицированного COVID-19, у которого развился орбитальный целлюлит.

Что известно об осложнениях, которые обнаружили у мужчины

Пациент попал в отделение черепно-лицевой хирургии с болезненной прогрессирующей опухолью вокруг левого глаза. За несколько недель до этого у пациента развилось легкое заболевание с утомляемостью, потерей обоняния и вкуса.

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Известно, что мужчина долгое время не обращался за помощью, пока у него не развилась невыносимая головная боль, а вокруг глаза появилась опухоль. Кроме того, он потерял обоняние.

Впоследствии, после обращения в местное отделение неотложной помощи, ему диагностировали COVID-19, а также синусит. Однако, несмотря на назначение антибиотиков и другие методы лечения синусита, боль и отек на лице только ухудшились.

Состояние быстро прогрессировало

Глаз пациента распух и плотно закрылся. Компьютерная томография (КТ) показала скопление жидкости, которая оказывает давление на глазное яблоко. Медики не обнаружили признаков пневмонии или других респираторных заболеваний, которые обычно вызывает коронавирусная болезнь.

Пациенту поставили диагноз целлюлит – это серьезная инфекция под кожей. В этом случае инфекция распространилась из носовых пазух в область глазницы.

Медики были вынуждены выполнить экстренную операцию, чтобы удалить жидкость и гной из глаза пациента. Сразу после процедуры отек вокруг глаза уменьшился.

На данный момент состояние мужчины стабильное

Мужчине продолжили лечение внутривенными антибиотиками и через несколько недель опухоль исчезла, глаз начал нормально функционировать.

Несмотря на то, что COVID-19 преимущественно поражает легкие, болезнь также может спровоцировать широкий спектр других проявлений, в том числе заболевания печени и сердца, нарушения свертываемости крови и влияние на иммунную систему. Также есть исследования, которые описывают осложнения, связанные с глазами, например, слезотечение, боль и сухость в глазах.

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