Необычное осложнение от COVID-19: что такое делирий и как часто случается у больных

Последние исследования показали, что госпитализированные тяжелые пациенты с COVID-19 с большой вероятностью будут чувствовать необычно устойчивую спутанность мышления. Такое состояние называется делирий.

Для него еще и характерно снижение осведомленности об окружающей обстановке. Чтобы это выяснить, специалисты больницы Мичиганского университета изучили медицинские карты 150 человек, госпитализированных с коронавирусом.

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Делирий возникает чаще, чем думали

Оказывается, делирий возникает в тяжелых 80% пациентов с COVID-19. Ученые предполагают, что это может быть связано с тем, что кислороду трудно поступать в головной мозг или с воспалением.

Как выяснили об этом осложнении

. Делирий, вероятно, может замедлить выздоровление пациента, если его не устранить.

Они использовали медицинские записи и опросы 148 пациентов, попавших в отделение интенсивной терапии в период с марта по май 2020 года.

Обнаружили, что более 70% из них получили длительное нарушение своих умственных способностей.

В большинстве случаев делирий длился несколько дней. Но почти треть участников покинули больницу, но не полностью выздоровели от этого состояния. Они и в дальнейшем нуждались в помощи. Их постоянная растерянность снижает способность заботиться о себе.

Эти результаты согласуются с предыдущими данными, демонстрируют высокую частоту делирия у тяжелобольных пациентов с COVID-19. Более того, средняя продолжительность делирия (10 дней) относительно велика по сравнению с другими тяжелобольными группами,

– сделали вывод авторы.

Механизм делирия остается загадкой

Пока не ясно, являются ли эти серьезные нарушения результатом самого вируса SARS-CoV-2, который, видимо, вызывает особое количество неврологических симптомов. Они могут храниться в течение 6 месяцев или более, или это признак заболевания в более широком смысле.

Хотя механизм делирия COVID-19 остается загадкой, исследователи из Мичигана говорят, что очевидно, что пациенты интенсивной терапии, инфицированные коронавирусом, испытывают "значительные нейропсихологические нагрузки" как во время пребывания в больнице, так и после выписки.

Это исследование подчеркивает еще одну причину, почему вакцинация и предотвращение тяжелых заболеваний столь важны.

Если окажется, что делирий действительно является обычным явлением для людей с тяжелой формой COVID-19, нужно как можно раньше начать распознавать и лечить симптомы. В противном случае больным COVID-19 может оказаться гораздо труднее "стать на ноги".