Необычные симптомы Омикрона зафиксировали на Буковине

В Черновицкой области подтвердили 16 случаев инфицирования штаммом коронавируса Омикрон. Местный врач рассказала, что мутация быстро распространяется и имеет симптомы, которые напоминают обычное ОРВИ.

Омикроном больше болеют 30-летние

Менеджер по общественному здоровью управления здравоохранения Черновицкого городского совета Надежда Лабанда рассказала, что Омикрон передается в 4,2 раза быстрее по сравнению с Дельтой.

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Также по ее наблюдениям, Омикрон все чаще поражает 30-летних людей, тогда как Дельтой болели пациенты в возрасте от 38 лет.

Самые распространенные симптомы Омикрона:

насморк,

головная боль,

утомление,

чиханье,

боль в горле.

Врач отметила на отличимом от предыдущих штаммов симптоме – чихании и охриплости голоса. Однако температуру фиксируют лишь в четверти случаев.

Потеря вкуса и запаха – тоже встречаются редко. То есть Омикрон очень похож на обычное ОРВИ,

– добавила Надежда Лабанда.

Почему нужна бустерная вакцинация

Врач отметила, что несмотря на то, что Омикрон похож на простуду, этот штамм коронавируса является очень опасным, поскольку он может вызывать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные исходы.

Поэтому важной остается вакцинация! В случае инфицирования Омикроном, у вакцинированных течение болезни легче.

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При появлении любых симптомов ОРВИ прежде всего стоит обратиться к своему семейному врачу. Он должен предоставить направление на тестирование на COVID-19.К результатам тестирования и во время видимых симптомов не стоит посещать мест общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.