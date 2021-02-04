Фетишисты, которые любят чихание, существуют. И речь идет не только о собственном чихании, но и о чихании других людей.

Источник: bit.ua

В сети с 2018 года существует даже сайт, который рассказывает о явлении чихания-фетишизма. И разновидностей такого фетиша есть много.

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Разновидности чихания-фетишизма:

Некоторые люди возбуждаются только от начальной фазы (когда лишь готовятся чихнуть).

Другие возбуждаются именно от конечной фазы, когда процесс чихания происходит.

Некоторым нравится длинное чихание, а кому-то наоборот – короткое и внезапное.

Кроме этого, существуют даже расхождения в громкости и силе чихания. То есть кое-кто любит подавленное чихание – когда человек сдерживает себя, чтобы не чихнуть, а кое-кто считает сексуальным сам факт того, что во время чихания человек теряет контроль над своим телом и реакциями.

Ни один человек не может скрыть, кто он на самом деле, когда чихает. Всего на одну секунду они позволяют нам мельком увидеть то, что они не могут скрыть, потому что это то, что они не могут остановить. Это красиво и очень сексуально,

– говорится в одном из сообщений на сайте.

Большинство пользователей сайта признаются, что испытывали этот фетиш с детства. Много людей вспоминает конкретные моменты и сильные эротические ассоциации с чиханием.

В чем может быть причина такого фетиша

Есть теория, что чихание несколько напоминает оргазм. То есть это определенный рефлекс, который имеет начальную чувствительность и увеличивает стимуляцию до порогового значения. Также во время обоих процессов сокращаются мышцы и повышается сердцебиение.

И хоть этот фетиш многим может показаться довольно странным, важно понимать, что это нормально. Любые фетиши – это вполне нормальное разнообразие сексуальности. Главное, чтобы всем участникам этого процесса было комфортно.