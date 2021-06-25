Американские исследователи обнаружили, что употребление картофеля, в том числе печеноuj и картофеля фри, помогает контролировать уровень систолического артериального давления даже лучше, чем прием добавок калия.

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Ученые отметили, что снижение потребления натрия для лучшего контроля артериального давления и риска сердечно-сосудистых заболеваний – это только половина дела.

Калий играет такую же важную роль, и, возможно, соотношение калия к натрию является более важным. Впрочем, картофельная мука показала лучшие показатели снижения уровня натрия, чем просто добавка калия,

– подчеркнули авторы исследования.

Детали исследования

В клинических испытаниях приняли участие 30 мужчин и женщин с диагностированной гипертонией или предгипертензией.

Результаты показали, что употребление печеного или вареного картофеля приводит к снижению систолического артериального давления по сравнению с контрольной группой, которая питалась типичной американской диетой, но без включения картофеля.

Важно провести клинические испытания, которые будут следовать обсервационным исследованиям, чтобы установить причинно-следственную связь между диетой и здоровьем,

– сказала Уивер.



Печеный картофель положительно влияет на артериальное давление / Фото Unsplash

Таким образом, потребление печеного или жареного картофеля лучше всего влияет на уровень артериального давления.

Впрочем, очевидно, что ученые смогли определить механизм, с помощью которого картофель снижает кровяное давление, а потому может быть частью общей здоровой диеты.