Американские исследователи обнаружили, что употребление картофеля, в том числе печеноuj и картофеля фри, помогает контролировать уровень систолического артериального давления даже лучше, чем прием добавок калия.
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Ученые отметили, что снижение потребления натрия для лучшего контроля артериального давления и риска сердечно-сосудистых заболеваний – это только половина дела.
Калий играет такую же важную роль, и, возможно, соотношение калия к натрию является более важным. Впрочем, картофельная мука показала лучшие показатели снижения уровня натрия, чем просто добавка калия,
– подчеркнули авторы исследования.
Детали исследования
В клинических испытаниях приняли участие 30 мужчин и женщин с диагностированной гипертонией или предгипертензией.
Результаты показали, что употребление печеного или вареного картофеля приводит к снижению систолического артериального давления по сравнению с контрольной группой, которая питалась типичной американской диетой, но без включения картофеля.
Важно провести клинические испытания, которые будут следовать обсервационным исследованиям, чтобы установить причинно-следственную связь между диетой и здоровьем,
– сказала Уивер.
Печеный картофель положительно влияет на артериальное давление / Фото Unsplash
Таким образом, потребление печеного или жареного картофеля лучше всего влияет на уровень артериального давления.
Впрочем, очевидно, что ученые смогли определить механизм, с помощью которого картофель снижает кровяное давление, а потому может быть частью общей здоровой диеты.