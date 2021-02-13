Французский Минздрав рекомендует людям, которые уже переболели COVID-19, делать прививки только разово, то есть вводить одну дозу препарата. Франция первая страна, которая выпустила такой совет.

При этом все три вакцины COVID-19, одобренные для использования в Европейском Союзе, вводятся в виде двух доз с интервалом в несколько недель.

К теме Помогает ли витамин С и цинк в лечении коронавируса: первое масштабное исследование

Как объясняют такую ​​рекомендацию

Это связано с тем, что клинические испытания показали, что иммунитет против болезни был значительно выше после того, как люди получили две вакцины.

Однако органы общественного здравоохранения Франции заявили, что у людей, которые уже были инфицированы COVID-19, развивается иммунный ответ, аналогичный тому, что вызывается дозой вакцины, и одной дозы после заражения, вероятно, будет достаточно.

Власти рекомендовали сделать перерыв от 3 до 6 месяцев после заражения, прежде чем люди, которые выздоровели от COVID-19 получат укол.

Как проходит вакцинация во Франции

В последние недели Франция ускорила программу вакцинации, но она все еще на стартовом уровне.

По состоянию на 13 февраля во Франции более 2,1 миллиона человек получили как минимум одну дозу вакцины, а почти 535 800 человек уже получили 2 дозы.

По крайней мере, 3,4 миллиона человек во Франции переболели COVID-19.

Гипотезы о введении одной дозы вакцины

Последние исследования в США показывают, что однократная доза вакцины может работать у людей, которые уже выздоровели от COVID-19.

Иммунитет у людей, которые переболели COVID-19 и затем получили одноразовую дозу вакцины, "равен или даже превышает" иммунитет людей, которые не болели COVID-19, но получили две дозы вакцины.

К слову, вакцина от Johnson&Johnson, работает с разовой дозой, но препарат пока не получил разрешения на экстренное использование от регулирующих органов ЕС и США.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала