Препараты с антителами от COVID-19 могут нанести вред людям со слабым иммунитетом. И даже больше — привести к появлению новых штаммов SARS-CoV-2.

Лечение антителами провоцирует новые мутации вируса

Британские медики из Кембриджского университета исследуя анализы крови одного из пациентов обнаружили одну из причин мутации вируса SARS-CoV-2.

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Как обнаружили связь

Мужчина с ранее диагностированным раком госпитализировали в одну из британских клиник. На тот момент он страдал от метастазов уже 8 лет, и его иммунная система была очень ослаблена.

Для лечения коронавируса врачи применили препарат ремдесивир. Но для того, чтобы поддержать ослабленную иммунную систему, пациенту также делали переливание плазмы крови, взятой у уже переболевших коронавирус людей. Лечение не помогло, и человек умер через 102 дня после начала лечения.

Пока пациент проходил лечение, после каждого переливания плазмы и введение препарата у него брали анализы крови.

Вирус мутировал в новые формы

Ученые утверждают: пробы крови с геномами коронавируса показывают, что утвержденный для лечения COVID-19 ремдесивир практически не наносит вируса вреда.

В то же время после каждого переливания крови с антителами вирус менялся и мутировал в новые формы.

Под влиянием плазмы менял свою структуру спаечный белок оболочки SARS-CoV-2. Именно он отвечает за способность вируса проникать в здоровые клетки организма и заражать их. После переливаний плазмы с антителами вирус мутировал в два новых штамма.



Один из них подавлял активность антител в крови — делал слабой иммунную систему, а второй повышал инфекционность вируса — то есть, устойчивость к воздействию различных лекарств.