Неожиданно: напиток, который поможет снизить риск инсульта
Источник:MedicalxPress
Ученые установили, что три чашки кофе в день снижают риск смертельных заболеваний. Ученые также не обнаружили связи между потреблением кофе и развитием серьезных заболеваний.
Риски инсульта снизились на 20%
Согласно исследованию, представленному на Конгрессе ESC 2021 именно такая доза кофе в день снижает риск инсульта на 21%.
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Сейчас это крупнейшее исследование по систематической оценке сердечно-сосудистых эффектов регулярного употребления кофе среди населения без диагностированных сердечных заболеваний,
– сказала одна из авторов исследования Юдит Симон.
Результаты исследования:
Регулярное употребление кофе безопасно, поскольку даже высокое ежедневное потребление не было связано с неблагоприятными сердечно-сосудистыми последствиями и общей смертностью после периода наблюдения в течение 10 – 15 лет.
Кроме того, потребление от 0,5 до 3 чашек кофе в день снижали риски инсульта, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от любой причины.
Детали исследования
- Ученые изучали связь между обычным потреблением кофе и сердечным приступом, инсультом и смертью.
- Участниками стали 468 629 человек из базы Биобанка Великобритании без признаков сердечного заболевания на момент набора.
- Средний возраст участников – 56,2 года, 55,8% из них были женщины.
Участников разделили на 3 группы в соответствии с их обычным потреблением кофе:
- без кофе (не употребляли кофе регулярно, 22,1%),
- от легкого до умеренного (0,5 – 3 чашки в день, 58,4%)
- и высокого (более 3 чашек в день, 19,5%).
Исследователи оценили связь ежедневного потребления кофе с вероятными последствиями для здоровья в течение 11 лет с использованием многомерных моделей.
Анализы скорректировали с учетом факторов, которые могли повлиять на результат, в частности возраст, пол, вес, рост, курение, физическую активность, высокое кровяное давление, диабет, уровень холестерина и так далее.
По сравнению с теми, кто не пьет кофе, люди, которые умеренно потребляли кофе, имели:
- на 12% меньшие риски смерти от всех причин,
- на 17% меньшие риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний,
- на 21% меньшие риски инсульта.
Почему кофе вызывает такой эффект
Чтобы изучить потенциальные механизмы, лежащие в основе этого явления, ученые проанализировали связь между ежедневным потреблением кофе и структурой и функцией сердца в течение среднего периода наблюдения в 11 лет.
Для этого они использовали данные 30 650 участников, которые прошли магнитно-резонансную томографию сердца (МРТ), которая считается золотым стандартом для оценки структуры и функции сердца.