Ключевой является продолжительность пребывания с больным

Ключевой фактор вероятности заражения – время, проведенное в одном помещении с больным. Ученые разработали метод расчета рисков инфицирования COVID-19 в помещениях, которые учитывает множество факторов, в частности, количество проведенного в помещении времени, циркуляцию воздуха, использование масок и даже дыхательную активность человека в разные моменты времени

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Мы утверждаем, что на самом деле нет особой пользы от правила шести футов (2,5 метра социальной дистанции), особенно когда люди носят маски,

– заявил соавтор исследования Мартин Базантен.

Это объясняется тем, что воздух, которым человек дышит в маске имеет тенденцию подниматься и опускаться в другом месте комнаты, поэтому человек более склонен к среднему фону (в помещении), чем конкретному человеку на расстоянии, пояснил ученый.

То есть, чем дольше человек находится с инфицированным в одном помещении, тем выше вероятность заболеть. И ношение маски или соблюдения дистанции этот риск никак не уменьшают.

Акцент на дистанцирование был неуместным с самого начала, а ВОЗ никогда на самом деле не обосновывала свои рекомендации. Они основывались только на исследованиях чихания и кашля, которые демонстрировали, что капли вируса оседают на пол и поверхности. И даже при таком подходе значения были очень приблизительные,

– говорится в исследовании.

Есть более эффективный способ защиты

Он считает, что периодическое открытие окон в помещении может быть такой же или даже более эффективной мерой, чем внедрение новых дорогостоящих систем фильтрации.

Разумеется, маски предотвращают передачу инфекции в помещении, блокируя прямые потоки воздуха, однако большинство передающих COVID-19 людей не кашляют и не чихают, а переносят инфекцию бессимптомно, утверждают авторы. По этой причине ношения масок может дать ложное чувство защищенности.