Самыми привлекательными считают мужчин в голубой медицинской маске.

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Детали исследования

Первый этап исследования прошел в феврале 2021 года. 43 женщин попросили оценить по шкале от 1 до 10 привлекательность:

мужских лиц без маски,

мужчин, которые носят обычную маску из ткани,

синюю медицинскую маску или держат черную книгу, прикрывающую низ лица.

Участницы оценили тех, кто носит тканевые маски, как значительно более привлекательных, по сравнению с мужчинами без масок или с книгой.

А одноразовая хирургическая маска на мужчинах собрала самые высокие оценки.



Самыми привлекательными женщины называли мужчин в синих медицинских масках / Фото Unsplash

На втором этапе работы ученые попросили группу мужчин оценивать фото женщин в масках.

Специалисты отметили, что результаты в целом одинаковые.

Объяснения ученых

Вероятно, маски делают людей более привлекательными, поскольку они направляют внимание на глаза. Другие исследования показали, что прикрытие левой или правой половины лица также делает людей более привлекательными, отчасти потому, что мозг заполняет недостающие пробелы и преувеличивает общее влияние.

Кроме того, ученые заметили, что пандемия изменила нашу психологию в том, как мы воспринимаем людей в масках. Когда мы видим, что кто-то носит маску, мы больше не думаем, что у этого человека болезнь и от него нужно держаться как можно дальше.

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