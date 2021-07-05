Ученые из Датского онкологического общества нашли новый способ, с помощью которого раковые клетки восстанавливают опасные повреждения. Выяснилось, что ради регенерации они прибегают к макропиноцитозу.

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Преимущественно клетки используют его для того, чтобы поглощать молекулы извне. А иммунные клетки с помощью макропиноцитоза "едят" инородные тела, такие как бактерии или вирусы.

Вместо этого раковые клетки используют макропиноцитоз для восстановления мембраны. Они "натягивают" целую мембрану на поврежденный участок, а ее часть разделяют на фрагменты и отправляют в лизосомы, где та расщепляется. Таким способом они получают возможность повторно использовать поврежденные мембраны как источник энергии. Это полезно, поскольку они часто делятся и требуют много энергии и материала для новых клеток.

Исследователи воссоздали этот процесс в лаборатории. Они повредили мембрану раковых клеток с помощью лазера и запустили макропиноцитоз. После того как ученые подавили процесс самовосстановления и расщепления поврежденных мембран – раковые клетки умирали.

Наши исследования дают знания о том, как выживают раковые клетки. Мы также показали, что раковые клетки умирают, если подавить макропиноцитоз. То есть этот процесс может стать мишенью для новых методов терапии,

– рассказал руководитель исследования Йеспер Найландстед.

Но на этом работа ученых не закончилась. Сейчас ученые исследуют, как раковые клетки защищают свои мембраны и что происходит после закрытия поврежденных участков. Кажется, они нашли потенциальное слабое место раковой клетки и хотят изучить его подробнее.