Связь обнаружили ученые

Группа исследователей из Университета Южной Калифорнии (США) доказала, что люди, которые были вакцинированы против коронавируса, впоследствии чувствовали улучшение своего психического здоровья.

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Вакцинация значительно снижает страх и тревогу по поводу возможного инфицирования.

Детали исследования

Первая часть исследования включала опрос более 8 тысяч человек по поводу того, как пандемия влияет на их психическое здоровье и состояние в целом.

Оказалось, что большинство опрошенных ощущало определенную степень беспокойства и тревожности.

Команда продолжала опрашивать тех же участников каждые 2 недели, чтобы отследить изменения в их психическом состоянии.

Оказалось, что после того, как участники получили прививки против коронавируса:

15% из них почувствовали снижение ощущения сильной депрессии,

4% сообщили о том, что избавились от легкой степени депрессии.

Ученые подсчитали, что почти 1 миллион человек почувствовали заметное уменьшение психических расстройств именно после вакцинации.

Люди также стали меньше тревожиться о здоровье родных

Ученые предположили, что такое поразительное влияние на ментальное здоровье людей возникает не только из-за определенного спокойствия за собственное здоровье, это помогает людям значительно снизить страх и тревогу по поводу вероятного заражения родных и близких.

Исследование все еще продолжается. Ученые планируют повторно опрашивать участников, чтобы определить, что люди испытывают насчет вероятности заражения различными штаммами.