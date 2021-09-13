Неожиданное преимущество вакцинации против коронавируса
Источник:MedicalXpress
Вакцинация против коронавируса коррелирует с более низким уровнем стресса. Ученые обнаружили, что вакцинированные имели лучшие показатели ментального здоровья, чем люди, которые не сделали прививку против COVID-19.
Связь обнаружили ученые
Группа исследователей из Университета Южной Калифорнии (США) доказала, что люди, которые были вакцинированы против коронавируса, впоследствии чувствовали улучшение своего психического здоровья.
К теме Стартовал учебный год: как уберечь ребенка и семью от сезонных простуд и гриппаВакцинация значительно снижает страх и тревогу по поводу возможного инфицирования.
Детали исследования
Первая часть исследования включала опрос более 8 тысяч человек по поводу того, как пандемия влияет на их психическое здоровье и состояние в целом.
Оказалось, что большинство опрошенных ощущало определенную степень беспокойства и тревожности.
Команда продолжала опрашивать тех же участников каждые 2 недели, чтобы отследить изменения в их психическом состоянии.
Оказалось, что после того, как участники получили прививки против коронавируса:
- 15% из них почувствовали снижение ощущения сильной депрессии,
- 4% сообщили о том, что избавились от легкой степени депрессии.
Люди также стали меньше тревожиться о здоровье родных
Ученые предположили, что такое поразительное влияние на ментальное здоровье людей возникает не только из-за определенного спокойствия за собственное здоровье, это помогает людям значительно снизить страх и тревогу по поводу вероятного заражения родных и близких.
Исследование все еще продолжается. Ученые планируют повторно опрашивать участников, чтобы определить, что люди испытывают насчет вероятности заражения различными штаммами.