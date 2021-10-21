Неожиданное влияние регулярного голодания на продолжительность жизни: детали эксперимента

Ученые наблюдали за двумя группами мышей. В обеих группах они сократили объем потребляемых калорий на 30%, но первой предоставили доступ к пище в течение всего дня, а второй давали меньше еды и один раз в день, что обеспечивало примерно 21-часовое голодание.

Голод может быть полезным

Грызуны, которые регулярно голодали, жили примерно на полгода больше тех, кто потреблял низкокалорийную пищу в течение всего дня. Обычно средняя продолжительность жизни мышей составляет около 2 лет.

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То есть мыши, которые периодически голодали, прожили на 25% дольше только вследствие ограничения калорийности рациона и его доступности, без каких-либо других вмешательств в их организм.

Низкокалорийный рацион наоборот негативно влиял на продолжительность жизни

Примечательно, что мыши из второй группы, то есть те, что имели низкокалорийный рацион, жили немногим менее грызунов из контрольной группы, которая вела обычный образ жизни и хорошо питалась.

Затем ученые провели контрольное испытание: добавили дополнительную группу мышей, которая имела обычный по калорийности рацион, но прием пищи длился 3 часа в сутки.

Контрольный эксперимент

Ученые зафиксировали преимущества для здоровья аналогичных рационов с пониженной калорийностью и регулярным голоданием – у грызунов был лучший контроль уровня глюкозы в крови и улучшение состояния организма в преклонном возрасте.

По мнению авторов, результаты пока сложно применять для человека, однако другие исследования уже подтверждали пользу интервального питания для здоровья.

Например, ранее ученые из университета Иллинойс представили результаты метаанализа о пользе интервального голодания для здоровья человека и пришли к выводу, что такой режим питания помогает похудеть и не оказывает негативного влияния на метаболизм.