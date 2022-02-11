Тревожные сигналы
Иначе раковые клетки начнут размножаться и метастазировать в другие органы. Впрочем, к сожалению, симптомы рака могут быть настолько минимальными, что на них не обращают внимания. А в некоторых случаях они вообще отсутствуют.
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Боль в горле и кашель
По словам Аббаса Канани – фармацевта Chemist Click – ученые заметили тревожный сигнал, который можно обнаружить утром во время пробуждения. Он рекомендует обратить внимание на боль в горле.
Если он беспокоит утром 2 недели и более, нет признаков улучшения – стоит обратиться к врачу. То же самое касается кашля.
Курильщики часто просыпаются с кашлем по утрам. Тем не менее, постоянный кашель, длящийся более 2 недель – это повод обратиться к врачу. Особенно, если вы курите,
– подчеркнул Канани.
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Усталость утром
Еще один явный признак проблем с организмом – это усталость с самого утра, которая мучает весь день.
"Чувствовать себя усталым утром – это нормально, но если это необычно для вас. Но если замечаете, что усталость сохраняется в течение дня, вам следует провериться у специалиста", – пояснил Канани.
По его словам, усталость вызывает особое беспокойство, если она сопровождается другими тревожными признаками, например такими:
- ночной потливостью;
- появлением синяков на теле;
- потерей веса.
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