Почему это важно

Устойчивость к противомикробным препаратам была названа Организацией Объединенных Наций "одной из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся как мировое сообщество", и, по прогнозам, к 2050 году она будет вызывать 10 миллионов смертей ежегодно.

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Предыдущие исследования показали, что применение более высоких доз антибиотиков к бактериям может замедлить их способность развивать резистентность, однако, мало внимания обращалось на то, как эти более высокие дозы влияют на общее состояние здоровья микробов.

Британские исследователи изучили, как популяции кишечной палочки реагируют на различные концентрации трех распространенных антибиотиков.

Оказалось, несмотря на это, более высокие дозы антибиотиков замедляли скорость развития резистентности бактерий, они также приводили к появлению бактерий с "высшим общей приспособленностью" — что означало, что у них была более высокая скорость размножения.

Мы рассматриваем скорость роста как показатель годности, исходя из предположения, что штамм, который растет быстрее, с большей вероятностью захватит популяцию и станет доминирующим,

— сказал ведущий автор Мато Лагатор из Школы биологических наук Манчестерского университета.

Команда, которая стоит за исследованием, опубликованным в журнале Royal Society Biology Letters, заявила, что оно показало, что более высокие дозы антибиотиков создают "дилемму" и могут привести к появлению более устойчивых бактерий.

Рассмотрение пригодности эволюционирующих штаммов добавляет еще одно измерение к проблеме оптимальной дозировки антибиотиков,

– отметили исследователи.

В то же время, Центр контроля заболеваний США считает, что в каждом третьем рецепте антибиотиков нет необходимости. Полагают, что к середине века устойчивые к антибиотикам супербактерии убьют больше людей во всем мире, чем рак, необходимы дополнительные исследования того, как более высокие дозы влияют на долгосрочную эволюцию бактерий.

Впрочем, ученые подчеркнули, что эффективность лекарств увеличивается при более высоких дозах — без понимания долгосрочных последствий — может вызвать проблемы. Поэтому, нужны дальнейшие исследования.