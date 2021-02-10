Неожиданный признак недостатка витамина С в организме и почему это опасно
Ученые из Вашингтонского университета провели исследование, которое выявило еще один признак дефицита витамина С, который является одним из важнейших нутриентов для нашего рациона.
Источник:Nutrition Reviews
Кровоточивость десен может быть признаком дефицита витамина С
Кровоточивость десен стоматологи обычно связывают с инфекционными заболеваниями десен, но теперь исследователи обнаружили, что увеличение суточного потребления витамина С у людей с низким уровнем этого витамина помогает остановить кровотечение.
К теме Гипервитаминоз витамина C: что это и чем он опасен
Когда вы видите, что у вас кровоточат десны, вы должны попытаться выяснить, почему это происходит. Дефицит витамина С – одна из возможных причин,
– рассказал автор исследования Филипп Худжоель.
Как установили взаимосвязь
Такие результаты вашингтонская команда получила, проанализировав исследования 15 клинических испытаний в шести странах.
В исследованиях принимали участие 1 140 участников, а также 8 210 американцев, опрошенных в рамках обследования здоровья и питания Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Витамин С необходим для нормального функционирования организма, он не синтезируется самостоятельно / Фото Unsplash
Когда происходит падение уровня витамина С
Снижение витамина С может произойти в случае, если человек придерживается низкоуглеводной диеты. Или когда человек исключает из рациона фрукты, в частности, апельсины или киви.
Суточная норма составляет около 75 мг в день для взрослых женщин и 90 мг в день для взрослых мужчин.
Поделиться новостью