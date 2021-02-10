Ученые из Вашингтонского университета провели исследование, которое выявило еще один признак дефицита витамина С, который является одним из важнейших нутриентов для нашего рациона.

Кровоточивость десен может быть признаком дефицита витамина С

Кровоточивость десен стоматологи обычно связывают с инфекционными заболеваниями десен, но теперь исследователи обнаружили, что увеличение суточного потребления витамина С у людей с низким уровнем этого витамина помогает остановить кровотечение.

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Когда вы видите, что у вас кровоточат десны, вы должны попытаться выяснить, почему это происходит. Дефицит витамина С – одна из возможных причин,

– рассказал автор исследования Филипп Худжоель.

Как установили взаимосвязь

Такие результаты вашингтонская команда получила, проанализировав исследования 15 клинических испытаний в шести странах.

В исследованиях принимали участие 1 140 участников, а также 8 210 американцев, опрошенных в рамках обследования здоровья и питания Центров по контролю и профилактике заболеваний.



Витамин С необходим для нормального функционирования организма, он не синтезируется самостоятельно / Фото Unsplash

Обратите внимание! Чтобы избежать проблем со здоровьем, ученые рекомендуют употреблять достаточное количество витамина С. Для этого в свой рацион следует добавить необработанные продукты. Богатые витамином С – капуста, перец и киви.

Когда происходит падение уровня витамина С

Снижение витамина С может произойти в случае, если человек придерживается низкоуглеводной диеты. Или когда человек исключает из рациона фрукты, в частности, апельсины или киви.

Суточная норма составляет около 75 мг в день для взрослых женщин и 90 мг в день для взрослых мужчин.