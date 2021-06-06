65-летний умерший мужчина лечился в отделении интенсивной терапии больницы в западном Непале после того, как ему поставили диагноз височного энцефалита.
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"Тест на мазок из носа показал грибковые гифы, а биопсия носа и губ показала мукормикоз", – сообщили в Минздраве.
Секретарь Министерства здравоохранения страны Кришну Прасад Пудель рассказал, что мужчину госпитализировали в реанимационное отделение после обнаружения у него энцефалита височной доли.
Умерший не был болен коронавирусной инфекцией COVID-19.
Что такое "мукормикоз"
- Мукормикоз – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией.
- Болезнь развивается у тех людей, которые контактируют с грибковыми спорами в окружающей среде. Или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог.
- Наиболее опасна эта болезнь для диабетиков и для людей с заниженным иммунитетом.
- Академик Национальной академии наук Владимир Широкобоков рассказал, что обычно такой грибок обнаруживают у людей с плохим иммунитетом, к примеру со СПИДом. Но теперь его диагностируют у больных на коронавирусом. Это оппортунистическая инфекция, которая возникает в выгодных для нее условиях на фоне ослабления организма человека.