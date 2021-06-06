В Непале зафиксировали первую смерть от черного грибка

65-летний умерший мужчина, который лечился в отделении интенсивной терапии больницы в западном Непале, стал жертвой мукормикоза. Это грибковое заболевание, известное как "черный грибок".

65-летний умерший мужчина лечился в отделении интенсивной терапии больницы в западном Непале после того, как ему поставили диагноз височного энцефалита.

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"Тест на мазок из носа показал грибковые гифы, а биопсия носа и губ показала мукормикоз", – сообщили в Минздраве.

Секретарь Министерства здравоохранения страны Кришну Прасад Пудель рассказал, что мужчину госпитализировали в реанимационное отделение после обнаружения у него энцефалита височной доли.

Умерший не был болен коронавирусной инфекцией COVID-19.

Что такое "мукормикоз"