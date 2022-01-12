А пациенты с пародонтозом (поражение тканей, которые окружают корень зуба) имеют на 37% более высокий риск развития психических заболеваний. Ученые Бирмингемского университета сообщили о серьезных последствиях для здоровья, если банально неправильно чистить зубы и периодически не посещать стоматолога.

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Болезни, к которым может привести плохая гигиена рта

Ученые подчеркнули: пренебрежение здоровьем полости рта может привести к гораздо более серьезным проблемам, чем кариес.

Они обнаружили, что пациенты с заболеванием десен в анамнезе (преимущественно гингивитом и пародонтитом) в начале исследования имели большую вероятность диагностировать одно из заболеваний в последующие 3 года по сравнению с контрольной группой. Так, оказалось, что у пациентов:

риск психических заболеваний (тревоги, депрессии и серьезных психических расстройств) вырос на 37%;

аутоиммунных заболеваний (артрит и сахарный диабет 1 типа) на 33%;

сердечно-сосудистых заболеваний (инсульта и сердечной недостаточности) на 18%.

Плохое здоровье полости рта является очень распространенным явлением, как в Британии, так и во всем мире. Когда болезнь полости рта прогрессирует, это может привести к значительному снижению качества жизни,

– сказал один из авторов исследования доктор Джохт Сингх Чандан.

Однако до сих пор мало известно о связи плохого здоровья полости рта и многих хронических заболеваний, в частности психического здоровья.

Самое крупное эпидемиологическое исследование такого рода

Ученые провели одно из крупнейших эпидемиологических исследований такого рода. Они изучали связь между заболеванием пародонта и несколькими хроническими заболеваниями.

"Мы нашли доказательства того, что заболевание пародонта, похоже, связано с повышенным риском развития этих хронических заболеваний", – объяснил доктор Чандан.

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Детали исследования