Неправильная ходьба может спровоцировать появление неизлечимой болезни

То, как люди двигаются и неосознанно оказывают давление на определенные суставы при ходьбе, может сыграть роль в возникновении и прогрессировании остеоартрита в будущем.

Новое исследование предполагает, что стиль ходьбы человека, который оказывает большее сопротивление на бедра и колени, может способствовать развитию остеоартрита. Главное уловить эти привычки и пытаться изменить их как можно раньше.

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В ходе исследования, проведенного специалистами из университета Сиднея и Университета Британской Колумбии, ученые проанализировали всю доступную литературу о взаимосвязи между методами ходьбы и риске развития остеоартрита или остеоартрита.

Они обнаружили определенные "маркеры", связанные с повышенными шансами возникновения и прогрессирования остеоартрита в бедрах и коленях.

Как не стоит ходить: результаты исследования

Остеоартрит неизлечим и является основной причиной инвалидности и хронической боли в Австралии.

Определенные движения и нагрузки суставов влияют не только на людей с ранней или средней стадией остеоартрита, но и на здоровых людей.

Модель ходьбы, у которой при ходьбе колено человека слегка смещается наружу и возвращается снова внутрь, связано с почти двукратным увеличением вероятности обострения остеоартрита в коленях.

Как анализировали данные: