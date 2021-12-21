Неправильная ходьба может спровоцировать появление неизлечимой болезни
Источник:Osteoarthritis and Cartilage
То, как люди двигаются и неосознанно оказывают давление на определенные суставы при ходьбе, может сыграть роль в возникновении и прогрессировании остеоартрита в будущем.
Новое исследование предполагает, что стиль ходьбы человека, который оказывает большее сопротивление на бедра и колени, может способствовать развитию остеоартрита. Главное уловить эти привычки и пытаться изменить их как можно раньше.
Внимание От головы до пят: как тревога разрушает наш организм
В ходе исследования, проведенного специалистами из университета Сиднея и Университета Британской Колумбии, ученые проанализировали всю доступную литературу о взаимосвязи между методами ходьбы и риске развития остеоартрита или остеоартрита.
Они обнаружили определенные "маркеры", связанные с повышенными шансами возникновения и прогрессирования остеоартрита в бедрах и коленях.Обратите внимание: Остеоартрит неизлечим и является основной причиной инвалидности и хронической боли в Австралии.
Как не стоит ходить: результаты исследования
Определенные движения и нагрузки суставов влияют не только на людей с ранней или средней стадией остеоартрита, но и на здоровых людей.
Модель ходьбы, у которой при ходьбе колено человека слегка смещается наружу и возвращается снова внутрь, связано с почти двукратным увеличением вероятности обострения остеоартрита в коленях.
Как анализировали данные:
- Во время анализа ученые объединили данные 23 исследований.
- В целом были проанализированы данные более 4 000 человек.
- Определить, на какие маркеры смотреть во время ходьбы – довольно сложная задача, поскольку одновременно можно наблюдать за движениями множества суставов в разные моменты времени.
- Но лаборатория биомеханики использует передовую в отрасли технологию трехмерного захвата движений, чтобы фиксировать все крайне подробно.