Исследование гормонов щитовидной железы

Свою научную работу ученые представили на конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии (ECNP). Специалисты напомнили, что гормоны щитовидной железы оказывают значительное влияние на эмоции и настроение, и последние исследования выявили связь их дефицита с суицидальным поведением у пациентов с депрессией.

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Чтобы подтвердить эту связь, ученые исследовали профиль гормонов щитовидной железы у 77 пациентов 18 – 73 лет, посещавших клинику стрессовых расстройств. Все добровольцы прошли серию тестов для определения симптомов депрессии и тревожности. О наличии суицидальных мыслей и настроений сообщили 42 человека.

Гормоны влияют на суицидальные мысли

У всех участников взяли образцы крови и проверили уровни ТТГ, (T4) и (T3). Результаты показали, что у пациентов с суицидальными мыслями в среднем был сниженный уровень ТТГ. При этом ученые не обнаружили связи мыслей о самоубийстве с уровнем других гормонов щитовидной железы.

После корректировки данных с учетом пола, возраста, индекса массы тела и факторов образа жизни ученые сделали вывод, что у людей с суицидальными настроениями с вероятностью 54% дефицит ТТГ.

Эти результаты могут быть важны для предотвращения самоубийств и позволят врачам оценивать вероятность развития суицидальных мыслей у людей с тревожными и эмоциональными расстройствами,

– рассказали авторы исследования.

Ранее испанские ученые провели метаанализ исследований, который показал связь между курением и суицидальным поведением. Это происходит из-за негативного воздействия никотина на центральную нервную систему.