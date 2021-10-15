Неправильная работа щитовидной железы может вызвать суицидальные мысли

Ничего не радует, весь мир в черном цвете и даже хочется умереть? Возможно, вам следует не только обратиться к психотерапевту, но и проверить уровень тиреотропного гормона (ТТГ), полагают авторы нового исследования.

Исследование гормонов щитовидной железы

Свою научную работу ученые представили на конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии (ECNP). Специалисты напомнили, что гормоны щитовидной железы оказывают значительное влияние на эмоции и настроение, и последние исследования выявили связь их дефицита с суицидальным поведением у пациентов с депрессией.

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Чтобы подтвердить эту связь, ученые исследовали профиль гормонов щитовидной железы у 77 пациентов 18 – 73 лет, посещавших клинику стрессовых расстройств. Все добровольцы прошли серию тестов для определения симптомов депрессии и тревожности. О наличии суицидальных мыслей и настроений сообщили 42 человека.

Гормоны влияют на суицидальные мысли

У всех участников взяли образцы крови и проверили уровни ТТГ, (T4) и (T3). Результаты показали, что у пациентов с суицидальными мыслями в среднем был сниженный уровень ТТГ. При этом ученые не обнаружили связи мыслей о самоубийстве с уровнем других гормонов щитовидной железы.

После корректировки данных с учетом пола, возраста, индекса массы тела и факторов образа жизни ученые сделали вывод, что у людей с суицидальными настроениями с вероятностью 54% дефицит ТТГ.

Эти результаты могут быть важны для предотвращения самоубийств и позволят врачам оценивать вероятность развития суицидальных мыслей у людей с тревожными и эмоциональными расстройствами,

– рассказали авторы исследования.

Ранее испанские ученые провели метаанализ исследований, который показал связь между курением и суицидальным поведением. Это происходит из-за негативного воздействия никотина на центральную нервную систему.