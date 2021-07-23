Основные симптомы спазма – постоянные головные боли или мигрень, особенно по утрам, боль за глазами, в носовых пазухах, в шее и плечах.

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Неправильный прикус и головная боль

Иногда из-за плохого прикуса появляются проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, который соединяет нижнюю челюсть с черепом. Движение в этом суставе позволяет открывать и закрывать рот и жевать из стороны в сторону.

Мышцы, которые удерживают нижнюю челюсть, должны быть расслаблены, когда мы не едим, не разговариваем и не двигаем челюстью. Но при неправильном прикусе смещение зубов давит на суставы и лицевые мышцы.

Височно-нижнечелюстные расстройства могут вызывать боль в голове, шее, челюсти или лице, проблемы с жеванием, хлопанье или щелкающие звуки при открытии и закрытии рта, а иногда и блокировку челюсти – она может широко открываться или закрываться так, что не открыть.

Когда идти к врачу

Если беспокоят такие симптомы, нужно обратиться к стоматологу. Он проведет обследование и подберет лечение, чтобы исправить прикус. Если ночью вы сжимаете челюсти или скрипите зубами, стоматолог может назначить ортодонтическую пластину.

Часто врачи рекомендуют избегать любых привычек, которые могут ухудшить состояние, например нежелательно жевать резинку, стискивать или скрежетать зубами или широко открывать рот во время зевания.