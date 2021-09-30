Сейчас документ проходит согласование во всех органах власти и регистрацию в Минюсте. А после этого, как рассказал журналистам министр здравоохранения Виктор Ляшко, станет обязательным к исполнению.
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Принудительная и обязательная вакцинация – это разные понятия
Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами 29 сентября объяснил, что понятия принудительного и обязательного вакцинации следует различать.
- Минздрав может определить перечень профессий, должностей и производств, где определенные прививки против инфекционных болезней станут обязательными.
- Но вакцинация не будет принудительной – если человек, по профессии попавший в этот список, не захочет прививаться, то он просто не будет иметь права работать.
Если вакцинация обязательна, то работодатель обязан отстранить от рабочего процесса человека, который не вакцинирован,
– сказал по этому поводу Ляшко.
Какие профессии попадут в перечень обязательных к вакцинации
По словам Ляшко, пока правительство определило вакцинацию против COVID-19 для некоторых профессий "по результатам дискуссий".
Мы остановились на педагогах всех уровней, на работниках министерств и других органов исполнительной власти и местных администраций,
– уточнил министр.
Приказ Минздрава, который определяет этот перечень, проходит процедуру согласования во всех органах власти и регистрацию в Минюсте. Министр образования Сергей Шкарлет добавил, что "все учебные заведения, заведения высшего образования, научные учреждения – в этом перечне".
Далее правительство определит дату, с которой приказ вступит в силу, чтобы работодатели и сотрудники могли заранее подготовиться. После регистрации приказа правительство разработает и обнародует порядок его применения.
Коротко об обязательной вакцинации против коронавируса в Украине
- 22 сентября Кабинет Министров Украины дал поручение Минздраву разработать приказ об обязательной вакцинации представителей определенных профессий.
- До сих пор вакцинация против COVID-19 в Украине не было обязательной. Скоро это изменится для педагогов и чиновников, кроме тех, кто имеет медицинские противопоказания.