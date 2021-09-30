Сейчас документ проходит согласование во всех органах власти и регистрацию в Минюсте. А после этого, как рассказал журналистам министр здравоохранения Виктор Ляшко, станет обязательным к исполнению.

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Принудительная и обязательная вакцинация – это разные понятия

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами 29 сентября объяснил, что понятия принудительного и обязательного вакцинации следует различать.

Минздрав может определить перечень профессий, должностей и производств, где определенные прививки против инфекционных болезней станут обязательными.

Но вакцинация не будет принудительной – если человек, по профессии попавший в этот список, не захочет прививаться, то он просто не будет иметь права работать.

Если вакцинация обязательна, то работодатель обязан отстранить от рабочего процесса человека, который не вакцинирован,

– сказал по этому поводу Ляшко.

Какие профессии попадут в перечень обязательных к вакцинации

По словам Ляшко, пока правительство определило вакцинацию против COVID-19 для некоторых профессий "по результатам дискуссий".

Мы остановились на педагогах всех уровней, на работниках министерств и других органов исполнительной власти и местных администраций,

– уточнил министр.

Приказ Минздрава, который определяет этот перечень, проходит процедуру согласования во всех органах власти и регистрацию в Минюсте. Министр образования Сергей Шкарлет добавил, что "все учебные заведения, заведения высшего образования, научные учреждения – в этом перечне".

Обратите внимание: медиков в перечне нет. Дело в том, как пояснил Виктор Ляшко, что более 80% медперсонала и так уже вакцинированы.

Есть и другой нюанс: "Если в больнице 2 реаниматолога, оба не привиты, и их отстранят – кто будет оказывать помощь людям?"

Далее правительство определит дату, с которой приказ вступит в силу, чтобы работодатели и сотрудники могли заранее подготовиться. После регистрации приказа правительство разработает и обнародует порядок его применения.

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