Мощные государства, в которых была возможность купить вакцины против COVID-19 – сделали это быстрее, чем другие. В то же время программы по разработке вакцины очень дорогие.

Часть государств оказалась в состоянии обеспечить холодовую цепь относительно препарата против коронавируса. Об этом в эфире 24 канала рассказала эпидемиолог ВОЗ Наталья Виноград.

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Она добавила, что в вопросе прививок против коронавируса – были гонки как производителей, так и тех, кто стал в очередь за вакциной.

Не будет дискриминации, о которой все говорят, но неравномерность будет однозначно,

– сказала Наталья Виноград.

Эксперт заметила, что если обратить внимание на интенсивность эпидемиологического процесса, то сейчас вакциной обеспечиваются те государства, которые имеют очень высокие показатели пораженности.

"Страны, которые понесли много потерь вследствие новых вариантов коронавируса, такие как Великобритания, развернули все, что могли, но пока они имеют возможность делать 140 прививок в минуту, ведь этого требуют регламенты предоставления услуг", – сказала эпидемиолог.

В то же время она отметила, что не стоит полностью доверять данным о случаях коронавируса – они не всегда соответствуют действительности.

Вакцина для Украины

Наталья Виноград отметила, что в Украине четко выставлены регламенты, поэтому взять любую вакцину, которую дают – нельзя.

"Нужно вакцинировать тем (препаратом – 24 канал), что является гарантированным и не навредит. Мы возьмем то, что пройдет проверку ВОЗ и будет безопасным", – отметила эпидемиолог.

Обратите внимание! Украина ведет переговоры о поставках вакцины от коронавируса с 6 производителями. Вероятно, в первых партиях будут вакцины сразу 3 компаний. Более о вакцинации от коронавируса – читайте здесь.

Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала