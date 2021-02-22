Американские ученые убеждают, что чем нестабильнее у человека режим сна, тем больше у него шансов заработать депрессию.

Специалисты из Мичиганского университета (США) провели исследование, в котором приняли участие 2 115 студентов первого курса. Их график учебы и работы как раз часто сопровождался с недостатком сна.

К теме: Супрун рассказала, почему важно лечить депрессию

Исследование продолжалось круглый год. Все это время участники носили на запястье специальное устройство, которое отслеживает режим бодрости и сна. Также студенты ежедневно отчитывались о своем настроении в приложении на смартфоне (опрос состоял из 9 обязательных пунктов), а раз в квартал проходили тесты на наличие симптомов депрессии.

Результаты исследования:

У участников, у которых серьезно нарушился режим сна, появились депрессивные симптомы.

Те люди, которые ложились спать раньше и вставали позже, пребывали в лучшем настроении в течение следующего дня и имели меньший риск заработать депрессию в будущем.

Эти цифры говорят о том, что постоянный сон недооценивается как один из факторов появления депрессии. Работа также подчеркивает потенциал электронных устройств в лучшем понимании тенденций по улучшению здоровья,

– заявил один из исследователей Шриджан Сен.

Ученые также отметили, что студенты медицинского вуза со средним возрастом 27 лет не могут считаться репрезентативной выборкой для остального населения. Поэтому для окончательных выводов нужны дальнейшие исследования.