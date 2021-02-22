Американські вчені переконують, що чим нестабільніший у людини режим сну, тим більше вона має шансів заробити депресію.

Фахівці з Мічиганського університету (США) провели дослідження, у якому взяли участь 2 115 студентів першого курсу. Їхній графік навчання та роботи якраз часто супроводжувався з нестачею сну.

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Дослідження тривало цілий рік. Весь цей час учасники носили на зап'ясті спеціальний пристрій, який відстежує режим бадьорості та сну. Також студенти щодня звітували про свій настрій в додатку на смартфоні (опитування складалось з 9 обов'язкових пунктів), а раз у квартал проходили тести на наявність симптомів депресії.

Результати дослідження:

В учасників, у яких серйозно порушився режим сну, з'явилися депресивні симптоми.

Ті люди, які лягали спати раніше і вставали пізніше, перебували в кращому настрої впродовж наступного дня і мали менший ризик заробити депресію в майбутньому.

Ці цифри говорять про те, що постійний сон недооцінюється як один з факторів появи депресії. Робота також підкреслює потенціал електронних пристроїв в кращому розумінні тенденцій щодо поліпшення здоров'я,

– заявив один з дослідників Шріджан Сен.

Вчені також зауважили, що студенти медичного вишу з середнім віком 27 років не можуть вважатися репрезентативною вибіркою для решти населення. Тож для остаточних висновків потрібні подальші дослідження.