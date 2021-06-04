Нервные клетки умеют определять, что мы едим

Ученые из Германии обнаружили, что клетки блуждающего нерва выполняют разные задачи. Блуждающий нерв – это десятая пара черепных нервов, идущих от мозга к брюшной полости.

Ученые из Института исследований метаболизма Макса Планка и Кельнского университета (Германия) изучили на мышах функции различных нервных клеток в центре управления блуждающим нервом.

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Во время исследований ученые обнаружили неожиданный факт – хотя нервные клетки расположены в одном центре управления, они иннервируют различные области кишечника, а также по-разному контролируют насыщение и уровень сахара в крови.

Как проводилось исследование:

Сначала ученые сосредоточились на двух типах нервных клеток узлового ганглия, который по размерам всего 1 миллиметр. Один из этих типов клеток определяет растяжение желудка.

Его активация заставляла мышей потреблять значительно меньше пищи. Активность таких клеток играет ключевую роль для передачи сигналов в мозг, которые подавляют аппетит, а еще для снижения сахара в крови.

А вот вторая группа клеток иннервирует прежде всего кишечник и повышает уровень сахара в крови.

Ученые считают, что реакция мозга на потребление пищи может быть обусловлена ​​взаимодействием этих двух типов нервных клеток. То есть, как оказалось, клетки одного и того же блуждающего нерва выполняют разные задачи.

Еда большого объема растягивает желудок, что активирует один тип клеток. Зато еда высокой плотности вызывает активацию нервных клеток, которые активируют кишечник.

Это открытие важно для разработки терапии, направленной на борьбу с ожирением и диабетом.