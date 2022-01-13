Специалисты установили, что замена маргарина и сливочного масла на ненасыщенные растительные масла, такие как оливковое, значительно улучшает показатели здоровья. Исследование также показало, что такая замена связана с 8 – 34% снижением риска смерти.

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Новое исследование оливкового масла

Исследователи проанализировали медицинские данные более чем 92 тысяч человек за последние 28 лет. Все они прошли анкетирование в 1990 году и на начальном этапе не имели сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Каждые четыре года испытуемых опрашивали о том, как часто они ели определенные продукты: жиры и масла, а также какие марки или виды масел они использовали для приготовления пищи и добавляли в рацион в предыдущем году.

Любителей оливкового масла объединяли и другие факторы. Большинство из них были более физически активными, имели южноевропейское или средиземноморское происхождение, реже курили и ели больше свежих фруктов и овощей, чем те, кто употреблял меньше оливкового масла.

Оливковое масло уменьшает риск смерти

Из 92 тысяч подопытных за 28 лет умерли более 36 тысяч. Когда исследователи сравнили тех, кто употреблял более 7 граммов оливкового масла в день, с остальными участниками эксперимента, то оказалось, что их показатели смертности значительно отличаются.

Риск смерти был ниже: