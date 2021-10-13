Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения, самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области.

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Так, по состоянию на 13 октября в Донецкой и Одесской областях в течение последних трех дней наблюдается превышение уровня госпитализаций и загрузки коек с кислородом, а в Сумской – превышен коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 и уровень госпитализации.

В то же время решений комиссии по ТЭБ и ЧС по этим регионам пока нет, поэтому в статистике Минздрава эти области указаны как "оранжевые".

К оранжевой зоне карантина относят:

Волынскую Днепропетровскую Донецкую Житомирскую Запорожскую Луганскую Львовскую Одесскую Сумскую Тернопольскую Харьковскую Херсонскую Хмельницкую Черкасскую Черновицкую Черниговскую

"Красный" уровень устанавливает государственная комиссия ТЭБ и ЧС, но она пока определила его только для Херсонской области с 15 октября.

Показатели эпидемиологической опасности / Минздрав

Какие показатели считаются нормальными

Заметим, что уровень заболеваемости коронавирус должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения. Норма динамики общего количества госпитализаций из-за COVID-19 должна составлять не более 50%

Коронавирус в Украине: статистика

Источник: Минздрав