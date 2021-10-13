Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения, самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области.
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Так, по состоянию на 13 октября в Донецкой и Одесской областях в течение последних трех дней наблюдается превышение уровня госпитализаций и загрузки коек с кислородом, а в Сумской – превышен коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 и уровень госпитализации.
В то же время решений комиссии по ТЭБ и ЧС по этим регионам пока нет, поэтому в статистике Минздрава эти области указаны как "оранжевые".
К оранжевой зоне карантина относят:
- Волынскую
- Днепропетровскую
- Донецкую
- Житомирскую
- Запорожскую
- Луганскую
- Львовскую
- Одесскую
- Сумскую
- Тернопольскую
- Харьковскую
- Херсонскую
- Хмельницкую
- Черкасскую
- Черновицкую
- Черниговскую
"Красный" уровень устанавливает государственная комиссия ТЭБ и ЧС, но она пока определила его только для Херсонской области с 15 октября.
Показатели эпидемиологической опасности / Минздрав
Какие показатели считаются нормальными
Заметим, что уровень заболеваемости коронавирус должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения. Норма динамики общего количества госпитализаций из-за COVID-19 должна составлять не более 50%
Коронавирус в Украине: статистика
Источник: Минздрав
- В течение последних суток в Украине зафиксировали 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- В больницы были госпитализированы 4901 человек с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 471 пациент. В то же время выздоровели 6 462 человека.
- За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2 578 394 случая заболевания. По состоянию на 13 октября выздоровели 2 304 361 человек. Жертвами коронавируса стали 59 523 инфицированных.