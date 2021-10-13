Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения, самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области.

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Так, по состоянию на 13 октября в Донецкой и Одесской областях в течение последних трех дней наблюдается превышение уровня госпитализаций и загрузки коек с кислородом, а в Сумской – превышен коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 и уровень госпитализации.

В то же время решений комиссии по ТЭБ и ЧС по этим регионам пока нет, поэтому в статистике Минздрава эти области указаны как "оранжевые".

К оранжевой зоне карантина относят:

  1. Волынскую
  2. Днепропетровскую
  3. Донецкую
  4. Житомирскую
  5. Запорожскую
  6. Луганскую
  7. Львовскую
  8. Одесскую
  9. Сумскую
  10. Тернопольскую
  11. Харьковскую
  12. Херсонскую
  13. Хмельницкую
  14. Черкасскую
  15. Черновицкую
  16. Черниговскую

"Красный" уровень устанавливает государственная комиссия ТЭБ и ЧС, но она пока определила его только для Херсонской области с 15 октября.

Показатели эпидемиологической опасности / Минздрав

Какие показатели считаются нормальными


Заметим, что уровень заболеваемости коронавирус должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения. Норма динамики общего количества госпитализаций из-за COVID-19 должна составлять не более 50%

Коронавирус в Украине: статистика

Источник: Минздрав

  • В течение последних суток в Украине зафиксировали 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
  • В больницы были госпитализированы 4901 человек с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 471 пациент. В то же время выздоровели 6 462 человека.
  • За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2 578 394 случая заболевания. По состоянию на 13 октября выздоровели 2 304 361 человек. Жертвами коронавируса стали 59 523 инфицированных.