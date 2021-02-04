Несколько стран Европейского союза согласились перепродать Украине излишки вакцины. Одно из этих государств очень дружественно к нашей стране.

Источник: ТСН.ua

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что сейчас Украина заканчивает консультации по перераспределению излишков вакцины, которые получил ЕС.

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Действительно, есть несколько стран ЕС, одна из них очень дружественна к нам, которые согласились на перепродажу в рамках этих излишков части вакцин. Украина их покупает,

– заявила Стефанишина.

Она не рассказала, какая именно страна "очень дружественна" к нам, потому что в рамках соглашения это конфиденциальная информация.

Но Стефанишина сообщила, что сначала это будет контракт с компанией о перепродаже вакцин. Больше деталей станет известно позже.

Я также хотела бы поблагодарить и большому количеству стран ЕС, которые не имея таких излишков, все же продвигали интересы Украины, необходимость обеспечения доступа Украины к вакцинам. Речь идет о более 13 странах ЕС,

– добавила она.

Вакцинация в Украине: что известно

В феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech в рамках инициативы COVAX. Препарат сразу распределят для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Вакцинация против COVID-19 в Украине, скорее всего, стартует 15 февраля.

В Украине будет 5 этапов вакцинации против коронавируса, согласно которому бесплатный доступ к вакцине получит каждый житель страны.

Украинцы смогут купить вакцины в аптеках или вакцинироваться в частных больницах не ранее второго полугодия 2021 года.

По состоянию на январь 2021 года Украина подписала соглашение только с одним поставщиком вакцин – китайской компанией Sinovac. Государство заказало 5 миллионов доз препарата. Но сделка может сорваться, если эффективность вакцины составит менее 70%.

Информация взята из: 24 канал, "Лекхим" и фейсбука Виктора Ляшко.



План вакцинации Украинский / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала