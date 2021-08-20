Лидер отметил, что с сентября 2021 года всем американцам будут предлагать бустерные прививки. Несмотря на это, миллионы жителей страны до сих пор не сделали даже первой прививки.

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"Когда мы видим доказательства того, что иммунитет ослабевает, особенно перед лицом варианта Дельта – мы обязаны действовать, чтобы защитить людей дома", – отметил главный хирург США Вивек Мэрти.

В конце концов, президент США и его жена также согласились сделать третью прививку против коронавируса. Во время интервью Байден не раскрывал подробностей, однако подтвердил информацию о бустерной вакцинации.

Вакцинация бустерными дозами в мире и реакция ВОЗ

Власти США ранее озвучила планы с 20 сентября начать вводить третью дозу вакцины тем, кто более восьми месяцев назад получил прививку препаратами от Pfizer или Moderna.

По некоторым данным, страны с низким и средним уровнем дохода все еще борются за доступ к вакцинам. В беднейших странах лишь примерно 1% населения получил одну дозу.

Всемирная организация здравоохранения осудила третьи дозы вакцин на этом этапе пандемии, сравнивая введение третьих инъекций с раздачей спасательных жилетов людям, у которых они уже есть, "пока мы оставляем других людей тонуть".

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