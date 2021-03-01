В Министерстве здравоохранения ранее анонсировали, что онлайн-запись на вакцинацию против коронавируса будет доступна с 1 марта. В то же время по состоянию на утро такой возможности у украинцев нет: на сайте не существует соответствующей записи, как и в приложении "Дия".

Что обещали в Минздраве

23 февраля, в день, когда в Украину прибыла партия вакцин Oxford/AstraZeneca, Минздрав заявил, что совместно с Министерством цифровой трансформации увеличил количество услуг, которые может получить гражданин в своем смартфоне или с компьютера, не выходя из дома, в частности, возможность записи на вакцинацию против COVID-19.

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Мы создали услугу "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19", которая будет доступна в приложении и на портале "Дия",

– заявил на одном из прошлых брифингов заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Ярослав Кучер.

По словам заместителя министра, услуга касается украинцев, которые хотят записаться в очередь, в возрасте от 18 до 55 лет, вакцинация которых планом Минздрава предусмотрена на 5-м этапе.

Сейчас запись на вакцинацию недоступна

1 марта на сайте Минздрава, где украинцы должны записываться в очередь, нет соответствующего блока. Проверить можно здесь.

Записаться на вакцинацию, согласно обещаниям Минздрава, можно позвонив на горячую линию Минздрава (0 800 60 20 19). По состоянию на 10 утра операторы сообщили, что сейчас запись еще невозможна, а будет доступна "после 12 или 15 часов".

Заметим, что во время утреннего брифинга Минздрава, где отчитывался о работе заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Ярослав Кучер, никак не вспомнили о начале онлайн-записи на вакцинацию.

Справка: в соответствии с национальным планом вакцинации против COVID-19, в 2021 году прививки должны получить примерно 14 миллионов украинцев. Иммунизация в стране началась с медицинских работников, работающих с COVID-19.

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Как будут вакцинировать украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала