Проблема болезни Альцгеймера

Самая распространенная причина деменции – это болезнь Альцгеймера, с ней связано 60 – 70% случаев во всем мире. Сейчас в мире около 50 миллионов человек живут с деменцией, однако, по прогнозам ВОЗ, к 2030 году их будет 82 миллиона, а к 2050 – уже 152.

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Деменция приводит к серьезным когнитивным нарушениям: помимо забывчивости и потери чувства времени, пациенты часто перестают ориентироваться даже в собственном доме, не могут сами за собой ухаживать, их настроение и поведение часто меняются, бывают приступы агрессии. Обычно болезнь поражает пожилых людей, но в 9% случаев она проявляется в возрасте до 65 лет.

Все больше случаев деменции и болезни Альцгеймера выявляют в небогатых странах. Именно в них происходит основной рост заболеваемости.

Уменьшение количества случаев болезни Альцгеймера

В то же время в США с 2008 по 2017 год количество новых случаев существенно снизилось. В 2008 году деменцией страдали 12,2% пожилых американцев, а в 2017 – 10%. Если бы распространенность осталась на прежнем уровне, то сейчас людей с возрастными когнитивными нарушениями было бы на 1,3 миллиона больше.

Чтобы выявить эту статистику, исследователи обработали данные 5,4 миллиона пожилых граждан США. Каждый год с 2008 по 2017 год их опрашивали и выясняли, есть ли у них трудности с концентрацией внимания, запоминанием, принятием решений и другими когнитивными функциями. Ученые связывают улучшение ситуации с деменцией с образованием.

Ранее ученые натренировали нейросеть определять деменцию у пожилых посетителей клиник, занимающихся вопросами памяти. Искусственный интеллект смог за 2 года до появления первых очевидных симптомов предсказать развитие болезни с 92% точностью.