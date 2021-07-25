Документ предусматривает введение дополнительных ограничений для людей, которые не сделали прививки против коронавируса. А также обязательную вакцинацию медработников.

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Ковид-пропуска

Кроме этого, планируют расширить действие так называемых санитарных пропусков для непривитых.

Справка. Во Франции с 21 июля коронавирусные "пропуска" стали обязательным документом для доступа в места культуры и отдыха. С августа 2021 года их применение хотят расширить на рестораны и путешествия поездом и самолетом.

Между тем из-за ряда изменений в проекте закона, еще нужно согласовать его окончательный текст, чтобы прийти к компромиссу. Ожидается, что это произойдет 25 июля.

Протесты из-за вакцинации во Франции