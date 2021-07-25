Документ предусматривает введение дополнительных ограничений для людей, которые не сделали прививки против коронавируса. А также обязательную вакцинацию медработников.
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Ковид-пропуска
Кроме этого, планируют расширить действие так называемых санитарных пропусков для непривитых.
Между тем из-за ряда изменений в проекте закона, еще нужно согласовать его окончательный текст, чтобы прийти к компромиссу. Ожидается, что это произойдет 25 июля.
Протесты из-за вакцинации во Франции
- Во Франции 24 июля более 160 тысяч французов вышли на улицы десятков городов страны с протестами против ужесточения карантинных мер.
- В частности, выступали против расширения действия так называемых санитарных пропусков, которые необходимы непривитым от коронавируса жителям Франции.
- В кинотеатрах, театрах и музеях Франции подобные ограничения действуют уже с 21 июля: вход разрешается только привитым, людям, которые переболели COVID-19 или показали отрицательный тест.
- Ужесточенные правила будут действовать при режиме чрезвычайного положения, во Франции его продлили до конца октября 2021 года.
- От обязательного тестирования будут освобождены несовершеннолетние.