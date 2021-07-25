Несмотря на протесты: во Франции одобрили ужесточение ограничений для непривитых от COVID-19
25 июля 2021 , 13:26Читати новину українською
Источник:DW
Накануне во Франции десятки тысяч людей вышли на протест из-за планов правительства сделать вакцинацию против коронавируса едва ли не принудительной. Несмотря на это, сенат одобрил решение о жестких ограничениях.
Документ предусматривает введение дополнительных ограничений для людей, которые не сделали прививки против коронавируса. А также обязательную вакцинацию медработников.
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Ковид-пропуска
Кроме этого, планируют расширить действие так называемых санитарных пропусков для непривитых.Справка. Во Франции с 21 июля коронавирусные "пропуска" стали обязательным документом для доступа в места культуры и отдыха. С августа 2021 года их применение хотят расширить на рестораны и путешествия поездом и самолетом.
Между тем из-за ряда изменений в проекте закона, еще нужно согласовать его окончательный текст, чтобы прийти к компромиссу. Ожидается, что это произойдет 25 июля.
Протесты из-за вакцинации во Франции
- Во Франции 24 июля более 160 тысяч французов вышли на улицы десятков городов страны с протестами против ужесточения карантинных мер.
- В частности, выступали против расширения действия так называемых санитарных пропусков, которые необходимы непривитым от коронавируса жителям Франции.
- В кинотеатрах, театрах и музеях Франции подобные ограничения действуют уже с 21 июля: вход разрешается только привитым, людям, которые переболели COVID-19 или показали отрицательный тест.
- Ужесточенные правила будут действовать при режиме чрезвычайного положения, во Франции его продлили до конца октября 2021 года.
- От обязательного тестирования будут освобождены несовершеннолетние.