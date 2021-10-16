Статистика COVID-19 в Украине: как изменилась ситуация за сутки
В больницы госпитализировали 2 859 человек, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 277 пациентов. В то же время выздоровели 5 874 человека.
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Лаборатории провели 90 186 тестирований на выявление коронавирусной инфекции, в частности:
- методом ПЦР – 41 360,
- методом ИФА – 7 686,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 41 140.
COVID-19 в областях: суточный прирост больных
- г. Киев – 525 случаев;
- Винницкая область – 208 случаев;
- Волынская область – 229 случаев;
- Днепропетровская область – 669 случаев;
- Донецкая область – 563 случая;
- Житомирская область – 666 случаев;
- Закарпатская область – 96 случаев;
- Запорожская область – 917 случаев;
- Ивано-Франковская область – 232 случая;
- Киевская область – 365 случаев;
- Кировоградская область – 69 случаев;
- Луганская область – 592 случая;
- Львовская область – 927 случаев;
- Николаевская область – 207 случаев;
- Одесская область – 1 321 случай;
- Полтавская область – 152 случая;
- Ровненская область – 514 случаев;
- Сумская область – 749 случаев;
- Тернопольская область – 163 случая;
- Харьковская область – 1 293 случая;
- Херсонская область – 831 случай;
- Хмельницкая область – 423 случая;
- Черкасская область – 291 случай;
- Черновицкая область – 516 случаев;
- Черниговская область – 465 случаев.
*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополя.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные,
– подчеркнули в Минздраве.
Статистика вакцинации против COVID-19
Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 148 438 человек. Так, 79 580 человек получили первую прививку, еще 68 858 человек получили вторую дозу вакцины и завершили процесс иммунизации.