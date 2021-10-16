Статистика COVID-19 в Украине: как изменилась ситуация за сутки

В больницы госпитализировали 2 859 человек, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 277 пациентов. В то же время выздоровели 5 874 человека.

Внимание Женщины все чаще имеют проблемы со щитовидной железой: как этому помочь

Лаборатории провели 90 186 тестирований на выявление коронавирусной инфекции, в частности:

  • методом ПЦР – 41 360,
  • методом ИФА – 7 686,
  • исследований экспресс-тестами на антиген – 41 140.

COVID-19 в областях: суточный прирост больных

  • г. Киев – 525 случаев;
  • Винницкая область – 208 случаев;
  • Волынская область – 229 случаев;
  • Днепропетровская область – 669 случаев;
  • Донецкая область – 563 случая;
  • Житомирская область – 666 случаев;
  • Закарпатская область – 96 случаев;
  • Запорожская область – 917 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 232 случая;
  • Киевская область – 365 случаев;
  • Кировоградская область – 69 случаев;
  • Луганская область – 592 случая;
  • Львовская область – 927 случаев;
  • Николаевская область – 207 случаев;
  • Одесская область – 1 321 случай;
  • Полтавская область – 152 случая;
  • Ровненская область – 514 случаев;
  • Сумская область – 749 случаев;
  • Тернопольская область – 163 случая;
  • Харьковская область – 1 293 случая;
  • Херсонская область – 831 случай;
  • Хмельницкая область – 423 случая;
  • Черкасская область – 291 случай;
  • Черновицкая область – 516 случаев;
  • Черниговская область – 465 случаев.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополя.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные,
– подчеркнули в Минздраве.

Статистика вакцинации против COVID-19

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 148 438 человек. Так, 79 580 человек получили первую прививку, еще 68 858 человек получили вторую дозу вакцины и завершили процесс иммунизации.