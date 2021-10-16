Несмотря на выходные в Украине высокая заболеваемость коронавирусом

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 12 983 человека, среди них 1 105 детей, и 204 медработника. Против коронавируса вакцинировали еще более 148 тысяч украинцев.

Статистика COVID-19 в Украине: как изменилась ситуация за сутки

В больницы госпитализировали 2 859 человек, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 277 пациентов. В то же время выздоровели 5 874 человека.

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Лаборатории провели 90 186 тестирований на выявление коронавирусной инфекции, в частности:

методом ПЦР – 41 360,

методом ИФА – 7 686,

исследований экспресс-тестами на антиген – 41 140.

COVID-19 в областях: суточный прирост больных

г. Киев – 525 случаев;

Винницкая область – 208 случаев;

Волынская область – 229 случаев;

Днепропетровская область – 669 случаев;

Донецкая область – 563 случая;

Житомирская область – 666 случаев;

Закарпатская область – 96 случаев;

Запорожская область – 917 случаев;

Ивано-Франковская область – 232 случая;

Киевская область – 365 случаев;

Кировоградская область – 69 случаев;

Луганская область – 592 случая;

Львовская область – 927 случаев;

Николаевская область – 207 случаев;

Одесская область – 1 321 случай;

Полтавская область – 152 случая;

Ровненская область – 514 случаев;

Сумская область – 749 случаев;

Тернопольская область – 163 случая;

Харьковская область – 1 293 случая;

Херсонская область – 831 случай;

Хмельницкая область – 423 случая;

Черкасская область – 291 случай;

Черновицкая область – 516 случаев;

Черниговская область – 465 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2 623 882 случая заболевания. По состоянию на 16 октября выздоровели 2 322 456 человек. Жертвами коронавируса стали 60 414 человек.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополя.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные,

– подчеркнули в Минздраве.

Статистика вакцинации против COVID-19

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 148 438 человек. Так, 79 580 человек получили первую прививку, еще 68 858 человек получили вторую дозу вакцины и завершили процесс иммунизации.

В общем, с начала вакцинальной кампании привито 7 873 769 человек:

из них получили одну дозу –7 873 767 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 433 791 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

Всего проведено 14 307 558 прививок.