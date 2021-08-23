Там наблюдается рост динамики госпитализаций больных коронавирусом. Об этом говорится в обновленных данных по определению уровня епіднебезпеки в Украине от Министерства здравоохранения.
Обратите внимание В Украине более 600 больных коронавирусом: актуальная статистика МОЗ
Этот показатель превышен на Буковине. Так, в Черновицкой области он составляет 66,9%, по состоянию на 22 июля.
Как уточняется, по состоянию на 21 августа этот показатель был превышен в Ровенской (53,2%) и Черновицкой (71,8%) областях.
Черновицкая область Украины не соответствует зеленой зоне / Фото МОЗ
Уровень заболеваемости
Кроме этого, самый высокий уровень заболеваемости по стране по состоянию зафиксировали в Луганской области – 87 и в Киеве – 81. При этом, показатель составляет менее чем 75 на 100 тысяч населения. Самый низкий – в Кировоградской области – 8.
Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала
Коронавирус в Украине: актуальное
Источник: МОЗ
- За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 610 случаев инфицирования коронавирусом. Среди заболевших 33 детей и 3 медработника.
- Госпитализировали в больницы 425 пациентов с выраженными симптомами COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, скончались 17 человек. В то же время выздоровели по меньшей мере 434 человека.
- За все время пандемии в Украине заболел коронавирусом 2 275 171 человек. По состоянию на 23 августа о выздоровлении сообщили 2 201 433 человека. К сожалению, жертвами пандемии стали 53 474 человека – у них было осложненное течение болезни или наличие сопутствующих заболеваний.