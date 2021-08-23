Несмотря на зеленую зону карантина: одна область Украины лидирует по уровню госпитализаций

По состоянию на 23 августа в Украине все регионы и город Киев находятся на зеленом уровне эпидемической опасности. Вместе с тем показатели в одном из регионов вне пределов нормы.

Там наблюдается рост динамики госпитализаций больных коронавирусом. Об этом говорится в обновленных данных по определению уровня епіднебезпеки в Украине от Министерства здравоохранения.

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Этот показатель превышен на Буковине. Так, в Черновицкой области он составляет 66,9%, по состоянию на 22 июля.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Как уточняется, по состоянию на 21 августа этот показатель был превышен в Ровенской (53,2%) и Черновицкой (71,8%) областях.

Черновицкая область Украины не соответствует зеленой зоне / Фото МОЗ

Уровень заболеваемости

Кроме этого, самый высокий уровень заболеваемости по стране по состоянию зафиксировали в Луганской области – 87 и в Киеве – 81. При этом, показатель составляет менее чем 75 на 100 тысяч населения. Самый низкий – в Кировоградской области – 8.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Коронавирус в Украине: актуальное

Источник: МОЗ