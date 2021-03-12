Фармацевтическая компания AstraZeneca отрицает обвинения, что применение их вакцины против коронавируса способствует образованию тромбов.

Компания убеждает, что нет доказательств повышенного риска образования тромбов после применения вакцины. Напротив анализ более 10 миллионов записей не показал никаких доказательств повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии или тромбоза глубоких вен.

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Что этому предшествовало

8 европейских стран – Норвегия, Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва, Люксембург и Румыния — приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов у пациентов после прививки.

Приостановить вакцинацию препаратом решили после того, как в Австрии умерла 49-летняя медсестра, а в Дании 60-летняя женщина после иммунизации AstraZeneca.

Пока не подтвердили взаимосвязи между случаями смерти и препаратом AstraZeneca.

Оснований останавливать вакцинацию нет

Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca на фоне регистрации случаев образования тромбов у вакцинированных.

ВОЗ также настаивает не приостанавливать вакцинацию AstraZeneca. По данным организации, вакцина может продолжать использоваться, пока идет расследование причин возникновения тромбоза.

Недавно международные исследования подтвердили высокую эффективность вакцины против коронавирусной инфекции для пожилых людей в возрасте от 70 лет и старше.