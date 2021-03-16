Агентство Европейского Союза по лекарственным средствам (EMA) заявило, что "нет признаков", что вакцина против коронавируса Oxford-AstraZeneca является причиной появления тромбов.

В ВОЗ призвали продолжать вакцинацию препаратом

Европейское агентство по лекарственным средствам сейчас проводит исследования каждого конкретного случая и, расследование завершат завтра, 17 марта. Об этом во время брифинга заявила исполнительный директор EMA Эмер Кук.

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Я хочу также подчеркнуть, что сейчас нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала образование тромбов. Такие осложнения, то есть тромбы не появлялись во время клинических испытаний, и они не внесены в список известных или ожидаемых побочных явлений этой вакцины

– сказала Кук.

По ее словам, во время клинических испытаний как вакцинированные, так и люди, которые получали плацебо, продемонстрировали очень малое количество развития тромбов.

Количество тромбоэмболических случаев у вакцинированных людей, в общем, кажется, не больше, чем у общей популяции,

– отметила Кук.

Ряд стран предварительно приостановил применение AstraZeneca

Обзор начался после того, как отчет Норвежского агентства по лекарственным средствам выявил случаи образования тромбов у 4 человек, которым ввели вакцину против COVID-19.

В ВОЗ "твердо убеждены", что преимущества вакцины превышают риск побочных эффектов.