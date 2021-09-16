Об этом министр здравоохранения рассказал в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. Он ответил, можно ли вакцинироваться женщинам, которые кормят младенцев.

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"Беременным вакцинироваться не можно, а нужно. Нет другого варианта. Надо вакцинироваться – идите и делайте это", – сказал Виктор Ляшко.

На вопрос о том, нужно ли прививаться от COVID-19 женщинам во время грудного вскармливания, министр здравоохранения Украины сказал: "Надо. Идите и вакцинируйтесь".

Риск побочных эффектов для вакцинированных в целом

В то же время он пояснил, что в целом риск возникновения побочных эффектов и влияния на состояние здоровья – мизерный, по сравнению с течением болезни у невакцинированных.

Поэтому когда кто-то выбирает и думает, стоит ли вакцинироваться. Не думайте. Если хотите увидеть тяжесть течения коронавируса – пройдитесь вдоль инфекционного отделения, пообщайтесь с людьми, которые приходят посещать родственников находящихся на кислородной терапии,

– сказал Виктор Ляшко.

По его словам, должно быть четкое понимание, слушать профессионалов и врачей.

Важно! В Минздраве отметили, что клинические исследования подтверждают – у вакцинированных беременных не было выявлено никаких негативных последствий прививки от COVID-19. В то же время COVID-19 является опасным заболеванием для беременных, ведь вирус может приводить к преждевременным родам или прерыванию беременности.

Интервью с Виктором Ляшко программе "Что это было?": смотрите видео 24 канала