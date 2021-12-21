Нет, не дисциплинирует: школьную форму признали вредной для детей

В некоторых образовательных учреждениях считают, что ученики, которые носят школьную форму, реже пропускают занятия и чувствуют себя вовлеченными в коллектив. Но ученые из США показали, что это не так.

Более того, ношение формы сочли вредной для детей. Во всяком случае, если речь идет о младшей и средней школе.

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Сторонники школьной формы считают, что ее ношение помогает сплотить класс, способствует повышению посещаемости и даже улучшению оценок. При этом эмпирических исследований по этому поводу проведено мало.

Ученые из Университета штата Огайо (США) пришли к выводу, что подобная одежда не имеет никаких "чудодейственных" возможностей.

Как проводилось исследование

Результаты работы основываются на национальной репрезентативной выборке 6 320 детей, посещавших детский сад и школу до пятого класса включительно.

Во время исследования опрашивали учителей, которые оценивали каждого ученика по разным параметрам: интернализация поведения (в частности тревога и социальная замкнутость) и экстернализация (агрессия, уничтожение личных предметов других детей), а также социальные навыки. Также учителя предоставили информацию о пропусках занятий.

Кроме этого, исследователи оценили показатели самоотчета подростков, которые учились в пятом классе. Те сообщали о своих ощущениях принадлежности к школе и классу, эпизодах буллинга и социальной тревоге.

Результаты анализа совсем неутешительны

Ученые установили, что школьная форма не только не улучшала ожидаемые показатели, но и ухудшила один из них.

Дети, которые носили форму, чувствовали меньше общности со школой и классом, чем те, кто не придерживался обязательного внешнего вида.

Возможно, это связано с тем, что ношение такой одежды и установка в жесткие рамки нивелирует индивидуальность учеников, не позволяя им выразить себя с помощью одежды. А это крайне важно для подростков.