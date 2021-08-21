Эти побочные эффекты могут быть совершенно разными – от повышенной температуры, головной боли, тошноты до усталости. Впрочем, есть и люди, у кого никакой реакции организма нет после прививок. Инфекционист Евгений Щербина объяснил, стоит ли волноваться, что "вакцина не работает".

Обратите внимание Более 5 миллионов украинцев вакцинировались: успеет ли Ляшко выполнить обещание

Связь между эффективностью вакцины и побочными эффектами

По его словам, пациенты чаще жалуются на побочные реакции от мРНК- и векторных вакцин, чем от вакцины CoronaVac. Он отметил, что у людей иммунный ответ на вакцину может быть разным – сильнее или слабее.

Впрочем, выраженность иммунного ответа не зависит от выраженности реакции на вакцину – это не взаимосвязанные вещи,

– пояснил Евгений Щербина.

То есть, побочные эффекты после прививки не скажут, какой у вас иммунитет. "Есть очень много вакцин, которые "легко переносятся", но дают выраженную и длительную защиту. Например, вакцины от гепатита В, полиомиелита, столбняка, дифтерии и другие", – добавил Щербина.

Дело в том, что вы не можете оценить, насколько хорошо вакцина действует в вашем организме, основываясь только на внешних проявлениях. Это подтвердил и профессор медицинской школы Массачусетского университета Роберт Финберг.

Что происходит в теле, когда мы получаем вакцину? Иммунная система



На создание второй линии защиты уходит от нескольких дней до недель. И если патоген встретится вновь, спустя месяцы или даже годы, именно эти иммунные клетки распознают врага и начнут вырабатывать антитела, которые его уничтожат. Иммунная система реагирует на чужеродные молекулы, из которых состоит любая вакцина. Начальный ответ связан с так называемым врожденным иммунитетом. Система активируется, когда клетки замечают, что в организм попало что-то постороннее. Цель этой системы – уничтожить врага. Это первая линия защиты. Она продолжается часы или дни.На создание второй линии защиты уходит от нескольких дней до недель. И если патоген встретится вновь, спустя месяцы или даже годы, именно эти иммунные клетки распознают врага и начнут вырабатывать антитела, которые его уничтожат.

Что говорят исследования?

Несмотря на то, что боли в мышцах, лихорадка или усталость после вакцинации являются признаками работы иммунной системы, отсутствие побочных эффектов не означает, что препарат не работает. Это доказали и во время клинических исследований Pfizer и Moderna. Тогда у значительной части участников никаких реакций на вакцину не было, но они были хорошо защищены от коронавируса.

Обратите внимание Как часто в Украине случаются побочные реакции после вакцинации против коронавируса

В исследованиях вакцины Pfizer – 77,4% людей сообщили по крайней мере об одной реакции. Это означает, что почти каждый четвертый пациент не испытывал никаких побочных эффектов вообще.

Побочные эффекты после второй прививки Moderna имели 81,9%. Однако это все равно означает, что примерно каждый пятый пациент чувствовал себя хорошо.

Тот факт, что у кого-то есть сильная реакция на вакцину, не обязательно означает, что они лучше защищены, просто у них сильнее воспалительная реакция,

– рассказал Уильям Мосс исполнительный директор Международного центра доступа к вакцинам при Школе общественного здравоохранения Bloomberg Джонса Хопкинса.

Почему люди по-разному реагируют на вакцины?

На это есть несколько причин:

здоровье;

возраст;

пол;

наличие иммунитета;

генетика;

питание;

окружающая среда;

использование противовоспалительных препаратов.

Кроме того, люди, которые раньше болели COVID-19, обычно сильнее реагируют на вакцину. Итак, на сегодня нет научных доказательств того, что человек с большими побочными эффектами от вакцины лучше защищен от COVID-19.

Напомним Что надо помнить после вакцинации против коронавируса: рекомендации Минздрава

Сравнение вакцин от коронавируса / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала