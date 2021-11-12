Нет смысла, – глава ВОЗ раскритиковал бустерную вакцинацию

Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что необходимо прекратить применение третьей дозы вакцины против COVID-19. Ведь, по его словам, в мире все еще есть люди, которые ждут первую прививку.

Об этом глава Всемирной организации здравоохранения сообщил на брифинге 12 ноября.

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Нет смысла вводить бустерные дозы (от коронавируса – 24 канал) здоровым взрослым людям или вакцинировать детей, когда работники здравоохранения, пожилые люди и другие группы все еще ждут свою первую дозу,

– сказал Тедрос Аданом Гебреисус.

Он подчеркнул, что каждый день в мире применяется в шесть раз больше бустерных доз, чем первых уколов в странах с низкими доходами, и назвал это скандалом, который должен прекратиться.

По его словам, дополнительные дозы вакцины COVID-19 нужны людям с ослабленным иммунитетом.

Ситуация с коронавирусом в мире: что известно

заболели 252 980 404 человека.

выздоровели 228 810 305 пациентов.

умер 5 099 921 человек.

Глава ВОЗ отметил, что сейчас в мире две страны до сих пор не начали вакцинацию против коронавируса – Эритрея и Северная Корея.