Нет смысла, – глава ВОЗ раскритиковал бустерную вакцинацию
Источник:ВОЗ
Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что необходимо прекратить применение третьей дозы вакцины против COVID-19. Ведь, по его словам, в мире все еще есть люди, которые ждут первую прививку.
Об этом глава Всемирной организации здравоохранения сообщил на брифинге 12 ноября.
Читайте также На фоне пандемии COVID-19 возможна вспышка и другой инфекции, – ВОЗ о новых угрозах
Нет смысла вводить бустерные дозы (от коронавируса – 24 канал) здоровым взрослым людям или вакцинировать детей, когда работники здравоохранения, пожилые люди и другие группы все еще ждут свою первую дозу,
– сказал Тедрос Аданом Гебреисус.
Он подчеркнул, что каждый день в мире применяется в шесть раз больше бустерных доз, чем первых уколов в странах с низкими доходами, и назвал это скандалом, который должен прекратиться.
По его словам, дополнительные дозы вакцины COVID-19 нужны людям с ослабленным иммунитетом.Обратите внимание! Глава ВОЗ отметил, что сейчас в мире две страны до сих пор не начали вакцинацию против коронавируса – Эритрея и Северная Корея.
Ситуация с коронавирусом в мире: что известно
- заболели 252 980 404 человека.
- выздоровели 228 810 305 пациентов.
- умер 5 099 921 человек.